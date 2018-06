Kevin Feige bestätigt Fan-Theorie über "Ant-Man"

Mit seinem Schrumpfanzug drang Scott Lang alias Ant-Man schon in seinem ersten Kino-Abenteuer ins sogenannte "Quantum Realm" ein, in dem Jahrzehnte zuvor Janet Van Dyne, die Frau seines Mentors Hank Pym, verschwunden war.

Während Scotts Trip ins Mikroversum konnte man einen Augenblick lang eine Silhouette zu erspähen, die verdächtig nach Janets Superhelden-Alter-Ego Wasp aussah. Damals war freilich noch nicht bekannt, dass Janet im Sequel eine wichtige Rolle zukommen würde. Michelle Pfeiffer übernimmt den Part.

Nun gibt auch Kevin Feige (via "Screen Rant") endlich zu, dass es sich bei der Silhouette tatsächlich um einen kleinen Teaser für "Ant-Man and the Wasp" gehandelt hat.

"Im ersten Film war es, da hatten wir einen kurzen Vorausblick für die Leute parat, die sich [Filme] Bild für Bild anschauen, da gab es eine kleine Silhouette von Janet als Wasp, die eine wichtiges Element für die Story dieses [zweiten] Films ist."

"Ant-Man and the Wasp" startet am 26. Juli 2018 in den österreichischen Kinos.

Hier der Trailer der Marvel-Verfilmung:



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(lfd)