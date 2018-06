Kevin Spacey ist bald wieder im Kino zu sehen

Der 58-Jährige wird erstmals wieder im Kino zu sehen sein. Im Film "Billionaire Boys Club" schlüpft er in die Rolle des realen Betrügers Ron Levin. Der Streifen spielt in den 80er Jahren und handelt von einer Betrugsmasche, die die beiden Hauptpersonen entwickeln, um möglichst schnell möglichst reich zu werden.

Mit von der Partie sind unter anderem auch Taron Egerton, Emma Roberts, Suki Waterhouse und Ansel Elgort. "Billionaire Boys Club" wurde bereits vor zwei Jahren gedreht und soll im Juli in die Kinos in Deutschland kommen.

Tiefer Fall

Der Oscar-Preisträger, der zuletzt mit "House of Cards" große Erfolge feierte, wurde im letzten Jahr von 'Star Trek'-Schauspieler Anthony Rapp beschuldigt, ihn sexuell belästigt zu haben, als er 14 Jahre alt war. Anschließend erhoben immer mehr Personen Vorwürfe gegen ihn. Zunächst dementierte Spacey die Aussagen, später ließ er in einem Statement schließlich verlauten, dass er sich in Therapie gegeben habe und sich die nötige Zeit nehme, "um zu evaluieren”.



(baf/bang)