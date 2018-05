Kino-Rüpel Greta Gerwig macht Amy Schumer fertig

Selbst Oscar-nominierte Promis wie Greta Gerwig ("Lady Bird) gönnen sich manchmal einen ganz unglamourösen Abend im Megaplex. Eine Besucherin will Gerwig bei einer Vorstellung von "I Feel Pretty", der neuen Komödie mit Amy Schumer, gesichtet haben. Jaye Hunt twitterte die Reaktionen der Filmemacherin live - und die waren alles andere als freundlich.

I Feel Pretty

"Es waren etwa zehn Leute in dem gigantischen Saal. Niemand saß hinter mir. Jeder hing an seinem Telefon, weil es ein SCHLECHTER Film war", verteidigte Hunt ihren Live-Ticker.

Sofern ihre Behauptungen stimmen - und es tatsächlich um die Indie-Kino-Ikone handelte - scheint es alles andere als erstrebenswert, sich mit Gerwig einen Film anzusehen.

someone just fully left because of how loud she and her friends are being I’m CACKLING — i don't even really care about greta gerwig (@hayejunt) 9. Mai 2018

"Jemand ist gerade gegangen, weil [Greta] und ihre Freunde so laut schnattern", beobachtete Hunt. Wiederholt fiel Gerwig durch Zwischenrufe auf, tanzte zum Soundtrack von "I Feel Pretty" in ihrem Sitz und fischte auch ihr Handy während der Vorstellung aus der Tasche.

An einigen Szenen fand sie Gefallen. "Da war gerade eine Stelle, in der ein Baby Amy Schumer sieht und zu weinen beginnt [auch bereits im Trailer zu sehen, Anm.], und Greta fand es TOLL. Sie war die einzige Person hier, die gelacht hat."

there was just a bit where a baby saw amy schumer and started crying and greta LOVED it. she was the only person here who laughed — i don't even really care about greta gerwig (@hayejunt) 9. Mai 2018

Hunts Tweets zufolge war Gerwig grundsätzlich aber alles andere als begeistert von "I Feel Pretty". Eine Liebesszene soll sie sogar zu einem "Ich hasse das" verleitet haben...

there’s a weird vaguely homophobic recurring thing about amy schumer’s love interest being kind of effeminate and greta is NOT having it!!! the only true ally — i don't even really care about greta gerwig (@hayejunt) 9. Mai 2018

“I hate this” - full volume during a heterosexual love scene. honestly greta? same — i don't even really care about greta gerwig (@hayejunt) 9. Mai 2018

amy schumer entered in disguise and greta loudly went “oh my GOD” and scoffed. this is the dvd commentary this movie deserves — i don't even really care about greta gerwig (@hayejunt) 9. Mai 2018

Die Reaktionen der Filmemacherinnen bezeichnete Jaye Hunt zu guter Letzt noch als den "DVD-Kommentar, den dieser Film verdient". Wer sich selbst ein Bild von "I Feel Pretty" machen will, hat auch in Österreich schon Gelegenheit dazu. Die Komödie startete am 10. Mai. Eine ausführliche Kritik finden Sie HIER.

Der Trailer von "I Feel Pretty":





(lfd)