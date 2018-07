Das sind die kleinsten Superstars von Hollywood

Tom Cruise spielt in seinen beiden "Jack Reacher"-Filmen den Ex-Soldaten mit stattlichen 1,96 Metern Körpergröße, ist aber selbst nur 1,70. Seit es die Traumfabrik Hollywood gibt, wird dort geschummelt, was das Zeug hält. Ingrid Bergmann musste neben Humphrey Bogart in "Casablanca" zusammengesunken sitzen, um nicht größer zu sein, dabei schaffte es Bogey mit 1,73 Metern noch nicht einmal in unsere Fotoshow.

Klicken Sie sich durch die 20 kleinsten (männlichen) Superstars der Film-, Fernseh- und Musikwelt (Fotoshow oben).

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lam)