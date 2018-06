Körniger Oldschool-Horror im 1. "Suspiria"-Trailer

Dario Argentos "Suspiria" gilt als Meisterwerk des Horrorgenres. Der Mammutaufgabe, ein Remake des Streifens zu inszenieren, stellte sich Argentos italienischer Landsmann Luca Guadagnino. Heuer war der Filmemacher bereits für den Regie-Oscar ("Call Me By Your Name") nominiert. Seine Version von "Suspiria" wurde von den Amazon Studios produziert, soll vor der Veröffentlichung auf Prime aber im Kino starten.

Retro-Look

Der erste Teaser Trailer der Neufassung bleibt dem visuellen Stil des Originals nicht nur treu, er erweckt auch den Anschein, vor mehr als 40 Jahren produziert worden zu sein.

"Suspiria" dreht sich um ein berühmtes Tanzensemble, in dessen Reihen mysteriöse Dinge vor sich gehen. Zwischen Chefin Madame Blanc (Tilda Swinton) und der jungen Tänzerin Susie Bannion (Dakota Johnson) knistert es gewaltig - blutige Grauslichkeiten inbegriffen.

"Suspiria" kommt am 2. November 2018 in die US-Kinos. Für Österreich steht noch kein Startdatum fest.

(lfd)