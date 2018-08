Lena Dunham spielt in neuem Tarantino-Film

Star-Regisseur Quentin Tarantino ("Kill Bill", "Pulp Fiction") hat für seinen Manson-Film zahlreiche namhafte Stars an Bord geholt, unter anderem Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Burt Reynolds, Dakota Fanning, Al Pacino und Timothy Olyphant. Zuletzt stießen "Westworld"-Star James Marsden, "Homeland"-Darsteller Damian Lewis und Clifton Collins zur Besetzung.

Nun wurde der stargespickte Cast um weitere bekannte Namen erweitert: Lena Dunham und Uma Thurmans Tochter Maya Hawke (Vater: Ethan Hawke). Welche Rollen die beiden übernehmen, wurde nicht verraten.

Um was geht's?

Hier ist die offizielle Synopsis des Thrillers (via "Digital Spy"): "'Once Upon a Time' in Hollywood" spielt im Los Angeles des Jahres 1969, am Höhepunkt des Hippie-Zeit.

Die beiden Hauptfiguren sind Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), ehemaliger Star einer Western-TV-Serie und sein Langzeit-Stuntdouble Cliff Booth (Brad Pitt). Beide strudeln in ihrem Bemühen, Erfolg in Hollywood zu haben, das sich verändert hat. Aber Rick hat eine sehr berühmte Nachbarin... Sharon Tate."

"Once Upon a Time in Hollywood" soll im August 2019 in den Kinos starten.

