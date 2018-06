Lüften Wonder-Woman-Setbilder ein Geheimnis?

Die Ensemblefilme "Batman vs. Superman" und "Justice League" konnte Diana Prince alias Wonder Woman (Gal Gadot) nicht retten. Auf Solopfaden sorgte sie hingegen für den ersten Megahit des DC-Kino-Universums. Klar, dass eine Fortsetzung da nicht lange auf sich warten lassen würde.

Eineinhalb Jahre nach dem Kinostart des Kassenschlagers haben nun die Dreharbeiten zum Sequel "Wonder Woman 1984" begonnen. Teil eins spielte zur Zeit des ersten Weltkriegs, Teil zwei in der Ära des Kalten Kriegs. Mit an Bord ist auch wieder Dianas große Liebe Steve Trevor (Chris Pine) - und das obwohl der Pilot bereits das Zeitliche gesegnet hat.

Tja, vielleicht ja doch nicht. Beim Dreh in Alexandria im US-Bundesstaat Virginia standen Gadot und Pine nämlich gemeinsam vor der Kamera (mehr dazu in unserer Bildstrecke, siehe oben), und den Kostümen der beiden nach zu schließen, stand kein Flashback, sondern eine Szene im Stil der Achtziger auf dem Programm. Kommt Steve also zurück? Man darf gespannt sein.

"Wonder Woman 1984" startet im November 2019 in den österreichischen Kinos.

Wonder Woman

(lfd)