Margot Robbie strippt mit unstillbarem Blutdurst

"Im dunklen Herzen einer wuchernden, anonymen Großstadt, folgt 'Terminal' den ineinander verschlungenen Geschichten zweier Auftragsmörder, die sich auf einer düsteren Mission befinden, eines Lehrers, der mit einer tödlichen Krankheit ringt, eines rätselhaften Hauswarts und einer neugierigen Kellnerin, die ein gefährliches Doppelleben führt", heißt es in der offiziellen Plot-Synopsis von "Terminal". Mörderische Konsequenzen entstehen, als sich ihre Leben durch ein mysteriöses Verbrechergenie kreuzen, das verbissen auf Rache sinnt."

Blutdurst

Präsentierte sich der erste Teaser des Film Noir Thrillers noch äußerst mysteriös und vage, zeigt uns die neue Vorschau immerhin schon die Gesichter der Stars. Bill (Simon Pegg) liebäugelt damit, seinem Leiden auf den Bahngleisen ein Ende zu bereiten, Killer Vince (Dexter Fletcher) hantiert selbstverliebt mit seinem Schießeisen und Annie (Margot Robbie) schlüpft mit sichtlicher Freude in ein Kostüm nach dem anderen. Mal strippt sie, mal schlitzt sie (und meint, sie hätte "einen unstillbaren Blutdurst"), zwischendurch schenkt sie auch Kaffee aus.

Margot Robbies Karriere in Bildern:

Im Kaninchenbau

Die Anspielungen auf "Alice im Wunderland", die der erste Teaser beinhaltete, klärt der neue Trailer zwar nicht, gibt dafür aber einen Hinweis darauf, wie der Untertitel von "Terminal" - "Tumbling down the rabbit hole" ("In den Kaninchenbau hinunter stürzen") gemeint sein könnte. Beim besagten Kaninchenbau dürfte es sich um ein Separee in einem Stripclub handeln.

"Terminal" startet am 11. Mai 2018 in den USA. Einen Starttermin für den deutschsprachigen Raum gibt es noch nicht. Neben Margot Robbie, Simon Pegg und Dexter Fletcher werden unter anderem auch Mike Myers und Max Irons in "Terminal" zu sehen sein.

(lfd)