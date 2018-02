Mark Hamill macht sich via Twitter Marvel-Rolle aus

Ob er nicht eine Rolle für Mark Hamill habe, wurde "Guardians of the Galaxy"-Regisseur James Gunn via Twitter gefragt. Der Filmemacher reagierte mit dem für ihn typischen Humor und erwiderte: "Ich glaube, er lebt bei mir in Malibu ums Eck, also kann er einfach rüberkommen und wir können darüber bei einer Tasse Kaffee sprechen."

I think @HamillHimself lives around the corner from me in Malibu so he can just come over and we can talk about it over a cup of coffee. — James Gunn (@JamesGunn) 26. Februar 2018

Mark Hamill, auf Twitter selbst kein Unbekannter, schaltete sich alsbald in die Diskussion ein und verkündete: "Es würde mich glücklich machen, das zu tun, sowohl als guter Nachbar, als auch als arbeitsloser Schauspieler."

I would be happy to do so, both as a good neighbor & an unemployed actor.

All the best, mh — Mark Hamill (@HamillHimself) 26. Februar 2018

Beschäftigungslos ist Hamill derzeit freilich keineswegs. Die "Krieg der Sterne"-Ikone erfreut sich enormer Popularität und wird Anfang März sogar mit einem Stern auf dem berühmten Walk of Fame geehrt. James Gunn stimmte dem Treffen sofort zu. "Machen wir das", twitterte er.

DM me for my contact info if you're serious.

(& a good neighbor)

xoxo, mh — Mark Hamill (@HamillHimself) 26. Februar 2018

Aus dem Scherz schien plötzlich eine ernste Angelegenheit geworden zu sein. Mark Hamill bat James Gunn um eine persönliche Nachricht...

Yes I will although I don’t think your DMs are on for me. — James Gunn (@JamesGunn) 26. Februar 2018

... und bemühte sich, die Kontaktaufnahme zu vereinfachen.

Just followed you. Is that how DM's work? — Mark Hamill (@HamillHimself) 26. Februar 2018

Schauspielkollege Josh Gad drückte dann noch seine Freude über die mögliche Zusammenarbeit von Hamill und Gunn aus, die zahlreiche Fans der "Star Wars"- und "Guardians of the Galaxy"-Reihen mit Sicherheit teilen:

