Mark Hamill verbreitete als "Darth Trump" Schrecken

Der Helm des dunklen Sith-Lords erstrahlte in schönstem Orange, darüber trug er rotblondes Toupée. Den wallenden, schwarzen Leder-Umhang hatte er gegen ein weißes Polo eingetauscht, auf dem das Wappen des Imperiums an der Vorderseite prangt. Auf dem Rücken ist "Make the Death Star great again" zu lesen. Statt des roten Lichtschwertes schwingt er einen orangefarbenen Golfschläger.

Auf der größten Comic-Messe der Welt war der Hybrid-Bösewicht, der auf exzellente Weise Darth Vader und US-Präsident Donald Trump kombiniert, ein echter Blickfang. Es wurden sogar Gerüchte laut, dass sich unter der "Star Wars"-Verkleidung niemand Geringerer als Mark Hamill persönlich befinden würde.

Ein Twitter-User teilte Bilder des Auftritts samt der Frage nach dem "Luke Skywalker"-Darsteller. Hamill teilte den Tweet daraufhin und bestätigte die Gerüchte mit den Worten: "Es ist wahr...Die ganze Sache".

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(baf)