Mark Hamill verteidigt Star Wars Regisseur Johnson

"Star Wars Episode VIII: Die letzten Jedi" spaltet die "Krieg der Sterne"-Fangemeinde. Ein Meisterwerk, das neue Wege beschreitet, urteilen die einen; eine Farce und Schande der Saga, meinen die anderen. Worum es bei der Debatte genau geht, lesen Sie HIER (Achtung, SPOILER!).

Anfangs unzufrieden

Die erste, öffentliche Beschwerde, die Regisseur und Drehbuchautor Rian Johnson für "Star Wars VIII" einstecken musste, kam ausgerechnet von Franchise-Urgestein Mark Hamill, der in "Die letzten Jedi" eine Hauptrolle spielt. Der Schauspieler verkündete schon vor dem Kinostart des Sci-Fi-Actioners, er habe Johnson erklärt, dessen Entscheidungen nicht nachvollziehen zu können, diese aber trotzdem bedingungslos umsetzen zu wollen.

Das Verhältnis zwischen Johnson und Hamill war jedoch von Anfang an gut und die schauspielerische Leistung des Stars - zumindest für Produktionsfirma Disney - einer Oscar-Nominierung würdig. Nachdem zahlreiche Fans harsche Kritik an "Die letzten Jedi" übten, entschuldigte sich Mark Hamill via Twitter nun dennoch für seine Anmerkungen und nahm Rian Johnson in Schutz.

I regret voicing my doubts & insecurities in public.Creative differences are a common element of any project but usually remain private. All I wanted was to make good movie. I got more than that- @rianjohnson made an all-time GREAT one! #HumbledHamill https://t.co/8ujJfBuEdV