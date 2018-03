Mark Hamill wurde endlich am "Walk of Fame" geehrt

Am Donnerstag war es endlich so weit. Der legendäre Schauspieler erhielt mehr als 40 Jahre nach dem Release von "Star Wars" die verdiente Ehrenplakette am Hollywood Boulevard in Los Angeles.

Begleitete wurde der 66-Jährige von "Star Wars"-Schöpfer George Lukas, "Han Solo" Harrison Ford und dem biepsenden Androiden R2-D2.

"Es fällt mir schwer meine Dankbarkeit, meine Freude und das Hochgefühl in Worte zu fassen. Ich war seit 'Das Erwachen der Macht' nicht mehr so sprachlos", bedankte sich Hamill für den Stern am "Walk of Fame".

Gedenken an Carrie Fisher

Harrison Ford nutzte seine Laudation für den Kollegen mit einer Erinnerung an Carrie Fisher: "Als ich an heute gedacht habe, tat es mir sehr leid, dass wir ein Mitglied unseres Trios nicht dabei haben können, um mit uns zu feiern. Aber ich kann ihre Gegenwart spüren".

Zur Zeremonie erschienen natürlich zahlreiche "Star Wars"-Fans in Verkleidungen und Uniformen aus den Filmen.



