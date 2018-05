Mark Wahlberg mal wieder als härteste Sau von allen

Gemeinsam mit einer Truppe schwer bewaffneter Elite-Soldaten, die offiziell gar nicht existiert, muss ein Nachrichtenoffizier James Silva (Wahlberg) einen wichtigen Zeugen (Iko Uwais, "The Raid") durch feindliches Gebiet geleiten. Der taffe Held bleibt selbstverständlich auch in den nervenaufreibendsten Straßenschlachten ruhig. "Weil du psychisch labil bist", meint seine Kollegin Alice (Lauren Cohan, "The Walking Dead") dazu. "Danke", erwidert Silva.

Der kurze Wortwechsel verrät im Prinzip schon alles, was man über "Mile 22" wissen muss. Trotz schlagfertiger Damen (neben Cohan ist auch MMA-Legende Ronda Rousey im Einsatz) ist der Film ein Macho-Vehikel erster Güte. Da passt es auch ganz gut, dass Silva dem Bösewicht tief in die Augen sieht, um eine bedrohliche Kampfansage loszuwerden: "Du bist das Chaos, aber ich denke, ich bin schlimmer."

Blutig wird der Film übrigens auch. Schon der erste offizielle Trailer ist ein Red Band Clip, hat also keine Jugendfreigabe. "Mile 22" erscheint Anfang August in den USA, einen Starttermin für Österreich gibt es noch nicht.



(lfd)