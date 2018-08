Marvel-Boss Stan Lee hat jetzt auch eine DC-Cameo

Marvel und DC, die beiden größten Comicverlage der USA, befinden sich in einem immerwährenden Konkurrenzkampf. Als Fan muss man sich für einen der beiden entscheiden. "Ganz lieb" oder "ganz gut" darf man die Helden aus dem gegnerischen Lager zwar finden, größere Sympathie-Bekundungen gelten mitunter aber schon als Hochverrat.

Unglaublich ist es daher, dass kein Geringerer als Marvel-Boss Stan Lee demnächst in einer DC-Produktion zu sehen beziehungsweise hören sein wird. Einem Bericht von "Inverse" zufolge hat der 95-Jährige - nach Cameos in praktisch jeder (!) Marvel-Verfilmung - einen Gastauftritt in "Teen Titans Go! To the Movies".

Teen Titans Go! To the Movies

Der Animationsfilm handelt von einer Trupper junger Superhelden, die es nach Hollywood verschlägt. Bei einer Besichtigung der Warner Studios stößt Lees Trickfilm-Version zu ihnen. "Ich bin Stan Lee - beachtet meine subtile Cameo!" verkündet der Marvel-Boss, bevor er seinen fatalen Fehler bemerkt. "Das ist ein DC-Film? Ich muss hier raus!"

Stan Lee sprach die Zeilen selbst ein. Am Ende des Films hat er einen weiteren Kurzauftritt.

"Teen Titans Go! To the Movies" startet am 16. August 2018 in den österreichischen Kinos. Hier der Trailer zum Film:

