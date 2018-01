Marvels Black Widow kriegt endlich einen Film

"Auf zu neuen Ufern!" heißt es derzeit in Hollywoods Comic Movie Maschinerie. Anfang Februar schicken die Marvel Studios ihren ersten Schwarzen Titelhelden "Black Panther" ins Gefecht, 2019 folgt mit "Captain Marvel" (Brie Larson spielt die Hauptrolle) auch der erste Actioner mit weiblichem Lead. Twentieth Century Fox hat immerhin ein "X-Men"-Spin-off über Kitty Pryde in der Pipeline.

Diesbezüglich haben DC und Warner Bros. bereits vorgelegt. "Wonder Woman" beeindruckte im vergangenen Jahr Kritiker und Publikum, dank "Gotham City Sirens" ist sogar ein weibliches Schurkinnen-Ensemble in Arbeit.

Solo für Scarlett

Nun aber zurück zu den Marvel Studios. Diese haben ein heißes Eises im Feuer, dass sich seit Jahren für einen Solofilm empfiehlt. Schon lange fordern die Fans einen Film über Black Widow, die in den "Iron Man"- und "Avengers"-Filmen von Scarlett Johansson verkörpert wird, nun könnte der Wunsch tatsächlich Realität werden.

Einem Bericht von "The Wrap" zufolge haben die Marvel Studios ein Drehbuch für einen "Black Widow"-Streifen in Auftrag gegeben. Jac Schaeffer verfasst das Skript. Unter anderem zeichnete die Autorin für die Filme "Nasty Women", "TiMER" und "The Shower" verantwortlich. Letzterer landete 2014 auch auf der Hollywood Blacklist, auf der die besten, noch nicht verfilmten Drehbücher des Jahres vermerkt werden.

