Marvels Superhelden-Epos zeigt neuen Teaser

Der Teaser, der in einer Werbeunterbrechung beim Super Bowl zu sehen war, zeigt zwar nicht ganz so viel Action wie der erste Trailer im November, trotzdem genügen die 30 Sekunden, um Marvel-Fans in absolute Entzückung zu versetzen.

Ganz viel Information wird verraten, die man beim ersten Anschauen vielleicht gar nicht mitbekommt. Iron Man zum Beispiel hat eine neue, technische Spielerei am Start, Bucky Barnes kämpft in neuer Montur und Captain America trägt ein ausfahrbares Mini-Schild am Handgelenk.

"Avengers: Infinity War" kommt bereits am 26. April in die heimischen Kinos.

ME AFTER THAT INFINITY WAR TRAILER pic.twitter.com/EBweuyZKgs — monique (@scarletbvrnes) 5. Februar 2018

the ‘infinity war trailer just dropped’ moodboard pic.twitter.com/B35xblEhp4 — beth (@midtowndaya) 5. Februar 2018

(baf)