Eine Frage der Macht: Star Wars Helden im Duell!

Am 25. Mai 1977 feierte George Lucas' "Star Wars", heute als "Star Wars Episode IV: Eine neue Hoffnung" bekannt, in den USA Premiere. Dennoch wird am 4. Mai der Star Wars Day begangen, schließlich erinnert das Datum im Englischen ("May, the fourth") stark an den Jedi-Leitspruch "May the force be with you". In unserem Duell können Sie die legendären Helden und Schurken der Saga gegeneinander antreten lassen.

Mittlerweile ist die dritte Trilogie der "Krieg der Sterne"-Reihe in vollem Gange. Am 14. Dezember 2017 startete "Star Wars Episode VIII: The Last Jedi" in den österreichischen Kinos. HIER finden Sie unsere spoilerfreie Review des Films. Noch diesen Monat steht auch das nächste Spin-off "Solo: A Star Wars Story" auf dem Programm:

