Megamonster gegen Riesenroboter, Runde zwei

Filmemacher Guillermo del Toro rittert Anfang März mit "Shape of Water - Das Flüstern des Wassers" um gleich dreizehn Oscars. Das Fantasy-Drama handelt von einem Monster, dass sich schnell als menschlicher entpuppt als seine menschlichen Kerkermeister.

Mit Ungeheuern kennt sich del Toro bestens aus, ziehen sie sich doch wie ein roter Faden durch sein filmisches Schaffen - von "Hellboy" bis "Blade 2", von "Pans Labyrinth" bis "Pacific Rim"... vor allem Letzterer hatte im Ansehen der Kritiker nie einen besonders hohen Stellenwert, genießt bei del Toros Fans aber Kultstatus.

Den Plot des Films könnte ein Bub beim Spielen im Kinderzimmer diktiert haben: Megamonster - sogenannte Kaijus - entsteigen dem Pazifik, um sich die Erde untertan zu machen. Die Menschen bauen zur Abwehr riesige Roboter-Kampfanzüge. Von je zwei Piloten gelenkt ziehen die Jaegers in den Kampf.

Ende März kommt nun endlich Teil zwei in die Kinos. Guillermo del Toro ist zwar nicht mehr als Regisseur, dafür aber als Produzent an dem Projekt beteiligt. Der frisch veröffentlichte, neue Trailer verspricht jede Menge Action.

So geht's weiter...

Einst galt Jake Pentecost ("Star Wars"-Held John Boyega), dessen legendärer Vater in der entscheidenden Schlacht gegen die Kaiju sein Leben ließ, als vielversprechender Jaeger-Pilot. Inzwischen hat Jake jedoch seine Ausbildung abgebrochen und droht in die Kriminalität abzurutschen. Als die Monster aus einer anderen Dimension erneut die Erde angreifen, muss sich Jake der Herausforderung stellen, das ruhmreiche Erbe seines Vaters anzutreten.

An Jakes Seite kämpfen sein Pilotenrivale Lambert (Scott Eastwood, "Fast & Furious 8") und die 15-jährige Jaeger-Hackerin Amara (Cailee Spaeny in ihrem Debüt). Schon bald bildet das Pan Pacific Defense Corps eine mächtige Abwehrtruppe - und jeder Einzelne muss erkennen, dass er nur in der heldenhaftesten Version von sich selbst zum Sieg gegen die Monster beitragen kann.



"Pacific Rim: Uprising" startet am 22. März 2018 in den österreichischen Kinos.

(lfd)