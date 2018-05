Steven Soderbergh dreht mit Meryl Streep

Oscar-Preisträgerin Meryl Streep wird in dem Politthriller "The Laundromat" von Steven Soderbergh über die Enthüllungen der sogenannten Panama Papers zu sehen sein. Auch Gary Oldman und Antonio Banderas sollen sich in Gesprächen für eine Rolle in dem neuen Blockbuster befinden.

Vorlage ist Buch über Panama Papers

Wen genau Streep verkörpern wird, ist laut "The Hollywood Reporter" jedoch noch nicht klar. Das Drehbuch stammt von Scott Z. Burns und basiert auf Jake Bernsteins Buch .

Als Produzenten wurden neben Soderbergh und Burns auch Michael Sugar, Lawrence Grey und Gregory Jacobs engagiert. Bei den Panama Papers handelt es sich um 11,5 Millionen Dokumente, die der weltweit viertgrößten Anwaltskanzlei, Mossack Fonseca, gehörten und geleakt wurden.

Darin wird enthüllt, wie einige der einflussreichsten Menschen der Welt ihr Vermögen illegal auf der Welt verteilt hatten. Die Nachrichten über die Dokumente drangen 2016 ans Licht, nachdem ein unbekannter Whistleblower sie an die "Süddeutsche Zeitung" weitergab.

