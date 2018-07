Mit Frauen-Power gegen Schläger und Nazis

Basierend auf wahren Begebenheiten erzählt Regisseur Robert Zemeckis ("Forrest Gump") die Geschichte des ehemaligen Marine-Soldaten Mark Hogancamp, der eines Nachts von fünf Hooligans fast zu Tode geprügelt wird. Wie durch ein Wunder überlebt er, aber als physisch und psychisch gebrochener Mann ohne Erinnerung und unfähig seinen früheren Beruf als Künstler auszuüben.

Doch dann beginnt er, sich die Miniaturwelt von Marwen zu erschaffen, ein kleines belgisches Städtchen zur Zeit des Zweiten Weltkrieges, das er mit Puppenversionen der Menschen aus seinem Umfeld bevölkert. Hier wird er von einer Riege starker Frauen verteidigt, hier kann auch er wieder Held sein.

Die wundersame Selbstheilung des Mark Hogancamp faszinierte bereits in der vielfach preisgekrönten Dokumentation Marwencol von Jeff Malmberg, der jetzt auch als ausführender Produzent bei der Spielfilmadaption dieser berührenden Geschichte fungiert.

Willkommen in Marwen

"Willkommen in Marwen" startet am 10. Jänner 2019 in den österreichischen Kinos.



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)