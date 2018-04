Mit MAGNUM und HEUTE zum Filmfestival Cannes

Jeden Frühling wird Cannes knapp zwei Wochen lang zum Nabel der Kinowelt. Das renommierteste aller internationalen Filmfestivals lockt Jahr für Jahr die Topstars der Branche an die Côte d'Azur.

Auch abseits der Lichtspielhäuser gibt es Festivitäten en masse. Die VIP-Party von MAGNUM ist eines der beliebten Events, das auch heuer wieder einen (noch streng geheimen) Stargast in Cannes empfängt. Mit etwas Glück können Sie mit dabei sein.

Die Stars der Cannes-Eröffnung 2017:

Zum Gewinnspiel:

Geben Sie die richtige Antwort auf unsere Gewinnspielfrage (Wie heißt die neue Variante von Magnum?) und gewinnen Sie eine Reise nach Cannes!

Im Preis inbegriffen sind Flug und Hotel (inklusive Transfers in Cannes) für den Gewinner und eine Begleitperson, eine Einladung zur Magnum-VIP-Party am 10. Mai an der Croisette und 200 Euro Taschengeld. Die Anreise erfolgt am 9. Mai, die Abreise am 10. Mai 2018.

Das Gewinnspiel ist bis 27. April 2018 (08.00 Uhr) aktiv. Das Mindestalter für Teilnehmer und ihre mögliche Begleitung ist 18 Jahre. Keine Barablöse. Rechtzeitige Anreise zum Wiener Flughafen und zurück muss vom Gewinner selbst organisiert und bezahlt werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

