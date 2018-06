Mit dem Zeugnis einen Tag lang billig ins Kino

Alle Schüler und Schülerinnen, die im vergangenen Schuljahr fleißig waren, werden nicht nur mit guten Noten belohnt, sondern auch mit vergünstigten Kinotickets: Die Mathematik-Note aus dem aktuellen Zeugnis bestimmt nämlich in allen Cineplexx Standorten in Österreich den Eintrittspreis!

Da soll noch jemand sagen, dass sich Mathe lernen nicht auszahlt - spätestens am Zeugnistag hat sich der Aufwand gelohnt. Am 29. Juni starten Wien, Niederösterreich und das Burgenland in die Ferien, die restlichen Bundesländer ziehen eine Woche später, also am 6. Juli, nach. Die Zeugnisaktion im Cineplexx ist jeweils am Zeugnistag der Bundesländer für Filmstarts vor 18 Uhr gültig.

Mitzubringen ist nur das aktuelle Sommersemester-Zeugnis. Taschenrechner und Geodreieck dürfen mit gutem Gewissen zuhause gelassen werden! Die Filmhighlights an den beiden

Wochenenden sind unter anderem "Love, Simon", "Meine teuflisch gute Freundin", "Elias, das kleine Rettungsboot" und "Ocean's 8".

Das Cineplexx Einmaleins:

Mathe-Note 1 = € 1,-

Mathe-Note 2 = € 2,-

Mathe-Note 3 = € 3,-

Mathe-Note 4 = € 4,-

Mathe-Note 5 = € 5,-

Ausgenommen sind Sondervorstellungen IMAX, D-BOX Motion Seats und Dolby Cinema, Dolby Atmos, Überlänge, Cinegold, Supreme. Zuzüglich 1,00 Euro Aufschlag für Digital Cinema 3D.

