"Mulan"-Reboot: Disney zeigt das erste Szenenbild

Neben "Dumbo", "Arielle, die Meerjungfrau" und "Mary Poppins" wird nun auch "Mulan" als Realfilm umgesetzt. Mit an Bord ist unter anderem, die Chinesin Yifei Liu ("Forbidden Kingdom"), die in die Rolle der Titelfigur schlüpfen wird. Der Film erzählt die Geschichte einer jungen, chinesischen Frau, die sich als Mann verkleidet, um in den Krieg zu ziehen.

Disney veröffentlichte auf Twitter nun das erste Szenenbild (siehe unten), die Liu in ihrem rotweißen Kostüm mit Schwert zeigt. Auf diesem Bild ist "Mulan" noch voll als Frau erkennbar.

Zu den weiteren Darstellern zählen unter anderem Donnie Yen ("Rogue One: A Star Wars Story") gehört, Rosalind Chao ("Star Trek: Deep Space Nine"), Cheng Pei-Pei ("Tiger & Dragon") und Nelson Lee.

"Mulan" soll im März 2020 im Kino starten.

Hier das erste Szenenbild



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)