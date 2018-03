Mutierte Teenager starten die neue Revolution

Diese junge Dame kennen wir doch... In "Die Tribute von Panem" trat Amandla Stenberg als kleine Rue bei den Hungerspielen. Damals zettelte noch Co-Star Jennifer Lawrence eine Revolution an, jetzt ist Stenberg an der Reihe.

In "The Darkest Minds" verkörpert sie die Teenagerin Ruby, die wie viele ihrer Altersgenossen plötzlich Superkräfte entwickelt. Die Erwachsenen fühlen sich von ihrer Nachkommenschaft so bedroht, dass sie die Kids in Internierungslagern zusammenpferchen. Gemeinsam mit einigen anderen Gefangenen bricht Ruby aus und erkennt bald, dass es nicht reicht, davonzulaufen. Sie muss sich ihren Peinigern stellen.

Der Trailer von "The Darkest Minds":



Keine Comic-Vorlagen

Mit den "X-Men" hat der Mutanten-Superheldenfilm nichts zu tun (bis zum Release von "Dark Phoenix" und "New Mutants" dauert es noch ein wenig). "The Darkest Minds" basiert auf dem gleichnamigen Young-Adult-Fiction-Roman von Alexandra Bracken. Drei Fortsetzungen hat die 30-Jährige geschrieben, Stoff für ein eigenes Franchise ist also vorhanden.

"The Darkest Minds" startet am 17. August 2018 in den österreichischen Kinos.

