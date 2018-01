Nach Arielle spitzt Lindsay Lohan jetzt auf Batgirl

Mit Marvels "Avengers" hat Joss Whedon längst abgeschlossen, mit "Justice League" ist der Regisseur im Hoheitsgebiet von DC angekommen. Für zusätzliche Dreharbeiten ersetzte er den aus familären Gründen verhinderten Zack Snyder; nun steht Whedons erstes alleiniges Projekt für die Comicschmiede und ihren Produktionspartner Warner Bros. an.

"Batgirl" lässt noch einen Starttermin vermissen, vor 2019 ist daher nicht mit dem Film zu rechnen. Derzeit soll Joss Whedon am Drehbuch des Actioners feilen. An der Titelrolle dürfte halb Hollywood interessiert sein - "Batgirl" ist der zweite DC-Film mit weiblichem Lead und könnte einen ähnlichen Hype auslösen wie "Wonder Woman" (2017).

Dass sich ausgerechnet Lindsay Lohan um den Job bemüht, kommt für viele DC-Fans trotzdem unerwartet. Vor Kurzem brachte sich die Schauspielerin via Twitter als Disney-Prinzessin Arielle (für eine mögliche Realverfilmung) ins Gespräch, nun möchte sie Barbara Gordon alias Batgirl verkörpern.

Die Fans der Superheldin zeigen sich nicht nur abgeneigt. Mal sehen, ob sich Joss Whedon von Lindsay Lohan überzeugen lässt.

Lindsay Lohan enough is enough we want a proper actress to play batgirl either Anna Kendrick or Keira knightly or Mary Elizabeth winstead or emmA stone or hailee steinfeild!! pic.twitter.com/vwsks5ZIcu — Vnightwing (@VictorJ44190463) 16. Januar 2018

I can’t wait for the meltdowns when you get this role 🤩 — la bella vita (@tiredofrumors) 16. Januar 2018

Can’t wait till we get Lindsay Lohan’s batgirl, Jake gyllenhaal’s Batman, drake bell’s nightwing and Tyrese’s green lantern in the same universe. — WorstHeroEver🇵🇷 (@WorstHeroEver07) 16. Januar 2018





(lfd)