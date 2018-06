Nach Thor wird Hemsworth zum mysteriösen Schurken

Ein heruntergekommenes Hotel am Lake Tahoe wird zur letzten Station für sieben Fremde, die, wie auch das Etablissement selbst, eine dunkle Vergangenheit haben. Im Verlauf einer schicksalsträchtigen Nacht bekommt jeder von ihnen die Chance zur Wiedergutmachung. Dann aber, so heißt es zumindest in der offziellen Synopsis des Films, "geht alles zum Teufel".

Im ersten Trailer des Thrillers sieht es so aus, als wäre Billy Lee (Chris Hemsworth) dafür verantwortlich. Mit Schnurrbart und freiem Oberkörper zieht der "Thor"-Star nicht nur alle Blicke auf sich, sondern scheint auch Böses im Schilde zu führen. An Hemsworths Seite sind unter anderem Dakota Johnson, Jeff Bridges und Jon Hamm zu sehen.

"Bad Times at the El Royale" startet am 12. Oktober 2018 in den österreichischen Kinos.

(lfd)