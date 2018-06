"Natürlich Blond"-Reihe wird fortgesetzt

Reese Witherspoon scheint kurz vor der Unterzeichnung eines Deals mit "MGM" zu stehen, um an einer weiteren Fortsetzung des Hitfilms "Natürlich Blonde" aus dem Jahr 2001 zu arbeiten. Reese war in dem Streifen als die dümmliche Elle Woods zu sehen, die versucht, ihren Freund zurückgewinnen, indem sie ihm nach Harvard folgt, um Jura zu studieren.

Neben einer Fortsetzung entstand außerdem ein Musical, das sowohl am Broadway als auch am Londoner West End zu sehen war. Der Plot für den neuen Teil der Reihe ist bisher unbekannt, die Drehbuchautorinnen Kirsten Smith und Karen McCullah scheinen jedoch in den letzten Zügen des Skripts zu stecken.

Das Paar schrieb neben "Natürlich Blond" auch die Hits "10 Dinge, die ich an dir hasse" und "House Bunny". Wer den Regiestuhl der vielversprechenden Komödie besetzten könnte, ist bisher noch unklar.



(red)