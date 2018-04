Neue Bilder von Tom Hardy als Al Capone

"Fonzo" erzählt von Al Capones letzten Jahren, die der an Syphilis erkrankte Schwerverbrecher nach einer Haftstrafe in Alcatraz in Freiheit verbrachte.

Erste Bilder vom Set kursieren seit Ende März im Netz ("heute.at" berichtete). Nun gibt es neue Schnappschüsse des Biopics, auf denen Tom Hardys Transformation in den gealterten Gangster noch deutlicher zutage tritt.

Die fortschreitende Glatze und die Kerben im Gesicht gehen auf das Konto der Maske, Tom Hardy steuert eine furchteinflößende Mimik und die Körperhaltung eines vermeintlich gebrochenen Mannes bei.

Tom Hardy veröffentlichte die Fotos auf seinem Instagram-Account. "Fonzo"-Regisseur Josh Trank lieferte vor Kurzem ebenfalls ein neues Bild:

"Fonzo" hat noch keinen Starttermin.



