Neuer Kevin Spacey Film spielt nur 126 Dollar ein

Noch ist unklar, welche der in Ungnade gefallenen Stars wieder in Hollywood Fuß fassen können, sobald sich der Staub der ersten #metoo-Welle gelegt hat. Für mindestens zwei der besagten Herren scheint eine Rückkehr ins Film-Biz aber aussichtslos. Das ist zum einen Produzent Harvey Weinstein, mit dem der Umbruch seinen Anfang nahm, und zum anderen Kevin Spacey, der sich nach mehreren schweren Vorwürfen der sexuellen Belästigung völlig aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat.

Bewiesen sind Spaceys Vergehen noch lange nicht, von einer rechtskräftigen Verurteilung ganz zu schweigen. Dennoch wurde er umgehend von Netflix aus "House of Cards" geschrieben - die letzte Staffel der Hitserie entsteht ohne ihn. Ridley Scott griff sogar zu noch drastischeren Methoden. Er drehte alle Szenen seinen Films "Alles Geld der Welt", in denen der einstige Superstar und zweifache Oscar-Preisträger zu sehen gewesen war, mit Ersatzmann Christopher Plummer neu.

Katastrophaler Flop

Warum, das wird allerspätestens mit dem Start des Thrillers "Billionaire Boys Club" klar. Im Juli 2018 wurde der Film als Video on Demand veröffentlicht, nun läuft er auch in (zehn) ausgewählten US-Kinos.

"Wir hoffen, dass die erschütternden Anschuldigen zum Verhalten einer einzigen Person - die nicht öffentlich bekannt waren, als der Film vor fast zweieinhalb Jahren gedreht wurde und jemanden betreffen, der eine kleine Nebenrolle in 'Billionaire Boys Club hat - nicht die Veröffentlichung des Films trüben", hatte die Produktionsfirma Vertical Entertainment (via "Entertainment Weekly") in einem Statement ausrichten lassen.

Geholfen hat es nicht. "Billionaire Boys Club" (über eine Gruppe reicher Burschen, die mit einem Schwindel hohe Geldsummen ergaunern) spielte am Startwochenende in den Vereinigten Staaten mickrige 126 Dollar ein. Der vermutlich letzte Spielfilm mit Kevin Spacey wird somit zum größten Flop in der Karriere des einst gefeierten Mimen.

Der Trailer von "Billionaire Boys Club":





