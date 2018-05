Neuer Teaser Trailer zum Hai-Schocker "The Meg"

Der Megalodon ist eine ausgestorbene Haiart aus dem Miozän, die eine Körperlänge von bis zu 20 Metern und ein Gewicht von bis zu 100 Tonnen erreichen konnte. An diese Maße hält sich Hollywood allerdings nicht. Die Größe des Kino-Megs stellt sogar ein U-Boot in den Schatten.

Meeresbiologe Jonas Taylor (Jason Statham) darf sich mit diesem Ungetüm anlegen, das, von einer Tauchexpedition in den Tiefen des Ozeans wachgerüttelt, einen Geschmack für Menschenfleisch entwickelt. Im neuen Teaser Trailer des Films springt Taylor zu dem Hai ins Wasser und offenbart, dass es sich bei der Bestie um einen weiblichen Meg handelt.

"The Meg" startet am 9. August 2018 in den österreichischen Kinos.

Hier noch einmal der erste Trailer von "The Meg":





