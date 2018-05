Neuer Trailer für "Mamma Mia! Here We Go Again

Die Sonne geht auf über Kalokairi, der zauberhaftesten aller griechischen Inseln. Seit den Ereignissen von "Mamma Mia!" sind einige Jahre vergangen, als Sophie (Amanda Seyfried) feststellt, dass sie ein Baby erwartet. Sie vertraut sich den besten Freundinnen ihrer Mutter, Rosie (Julie Walters) und Tanya (Christine Baranski), an und gibt zu, dass sie sich der Verantwortung vielleicht nicht gewachsen fühlt.

Die beiden erzählen Sophie, wie ihre Mutter Donna damals Sam, Harry und Bill unter der Sonne Griechenlands kennen und lieben lernte - und wie sie, schwanger und auf sich allein gestellt, ihr Leben selbst in die Hand nahm.

Knapp 515 Millionen Euro spielte das ABBA-Musical "Mamma Mia!" vor zehn Jahren an den internationalen Kinokassen ein, nun dürfen sich die Fans des Feelgood-Movies endlich über die Fortsetzung freuen. Lily James ("Baby Driver") ist im Sequel als jüngere Version von Donna (Meryl Streep) zu sehen. Alle Stars des ersten Teils sagten auch für "Mamma Mia! Her We Go Again" zu. Der Film startet am 19. Juli 2018 in den österreichischen Kinos.

Hier ist der brandneue Trailer von "Mamma Mia 2":





