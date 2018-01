Neujahrs-Teaser für "Wreck-it Ralph 2"

In den Vereinigten Staaten läuft "Ralph Breaks the Internet" zu Thanksgiving (Ende November) 2018 an. In Österreich müssen sich die Fans des liebenswürdigen Videospielrüpels noch ein wenig länger gedulden. "Webcrasher: Chaos im Netz" (so der "deutsche" Titel des Animationsfilms) startet hierzulande erst am 24. Jänner 2019.

Plot

In seinem zweiten Kinoabenteuer entdeckt Ralph (im O-Ton von John C. Reilly gesprochen) gemeinsam mit seiner Freundin Vanellope (Sarah Silverman) einen Wi-Fi-Router in ihrer Arcade-Halle, die ihnen den Zugang zum World Wide Web ermöglicht.

Im Neujahrs-Teaser des Films ist noch nichts vom Plot des Streifens zu sehen, dafür liefert er endlich ein (kurzes) Wiedersehen mit Ralph.



(lfd)