Nintendo bestätigt neuen Super Mario Film

Gute Neuigkeiten für alle Nintendo-Fans, die nicht genug vom Latzhosen- und Schnauzer-tragenden Helden mit der roten Schirmmütze bekommen können: Mario wird in absehbarer Zukunft auf die Kinoleinwand zurückkehren.

1993 floppte eine Verfilmung der beliebten Videospielreihe. Damals waren Bob Hoskins (Mario) und John Leguizamo (Luigi) als "Super Mario Bros." im Einsatz. Der Streifen gilt als einer der Tiefpunkte im von Fehlschlägen gezeichneten Genre der Game-Adaptionen.

Im November 2017 wurden dennoch Gerüchte laut, dass ein weiterer Mario-Film angedacht sei, diesmal aber nicht als Live Action Movie, sondern in animierter Form. Nun lieferte Nintendo endlich die Bestätigung:

