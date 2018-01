Cop Minichmayr verkauft Drogen für ihr Kind

Vor fünf Jahren hat Ricky (Moritz Bleibtreu) nach einem missglückten Überfall für seinen Bruder Rafael (Edin Hasanovic) und seinen Kumpel Latif (Kida Khodr Ramadan) den Kopf hingehalten.

Jetzt ist er raus aus dem Gefängnis, und Latif möchte sich erkenntlich zeigen: Er hat ein scheinbar sicheres Ding in Aussicht: Jede Menge Geld für zweieinhalb Kilo Heroin. Ricky könnte sich damit eine neue Existenz aufbauen. Ricky ist gezwungen, Rafael an Bord zu holen. Der will aber eigentlich mit krummen Geschäften überhaupt nichts mehr zu tun haben. Weil er aber das Geld auch gut gebrauchen kann, willigt er ein. So weit, so gut.

Minichmayr wird zum Gangster

Der Plan geht aber schief: Die frisch geschiedene Polizistin Diana (Birgit Minichmayr), deren Tochter todkrank ist, funkt dazwischen. Rafael und Ricky bleibt nichts anderes übrig, als abzuhauen. Dabei vergessen sie den Rucksack voller Drogen. Diana findet ihn und beschließt kurzerhand das Heroin selbst zu verkaufen, damit ihre sie ihre todkranke Tochter retten kann. Für 30.000 Euro kann die Kleine auf die Liste der Organspender an die vorderste Stelle rücken.

Solider Film mit hochkarätigen Schauspielern

Deutsche Gangsterfilme gibt's zuhauf und gut sind nur die Wenigsten. Mit "Nur Gott kann mich richten" hat Regisseur und Drehbuchautor Özgür einen soliden Film geschaffen.

Schauspielerisch kann der Gangsterfilm definitiv überzeugen, insbesondere Birgit Minichmayr, die der eigentliche Star des Films ist. Ihre Sorge um ihre herzkranke Tochter nimmt man ihr jede Minute ab. Dass sie sich dazu entschließt als Polizistin Drogen zu verkaufen, um ihr Kind zu retten ist skurril, aber in ihrer misslichen Lage nachvollziehbar. Auch Bleibtreu wirkt als Gangster authentisch.

Die Story ist gut, aber die Nebengeschichte mit Bleibtreu und seinem dementen Vater (Peter Simonischek) hätte man sich sparen können. So richtig spannend wird's dann, wenn Diana auf Rafael und Ricky trifft.

Fazit: Ein gelungener Film mit großartigen Schauspielern. Definitiv empfehlenswert!

Der Film startet am 26. Jänner in den österreichischen Kinos.

(LM)