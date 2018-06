Leo DiCaprio zeigt 1. Foto vom neuen Tarantino-Film

Zeitreise mit Brad Pitt und Leonardo DiCaprio: Der Oscargewinner durfte das erste Foto vom neuen Quentin-Tarantino-Film posten. Eines wird auf den ersten Blick klar: Man darf wieder mit jener Coolness rechnen, mit der der Regisseur seinen Kultstatus erreicht hat.





DiCaprio spielt Rick Dalton, einen TV-Star, der in den 60ern mit einer Westernserie berühmt wurde, Brad Pitt seinen Stuntman Cliff Booth. Beim gut eingespielten Duo klappt es 1969 mit der Karriere nicht mehr so wie früher. Eine neue Riege an Stars drängt ins Rampenlicht. Ricks Nachbarin zum Beispiel - Sharon Tate.

Tarantino konnte für seinen Film eine ganze Fußballmannschaft von Superstars zusammentrommeln. Dakota Fanning und Margot Robbie spielen Seite an Seite mit den Legenden Al Pacino und Burt Reynolds. Tarantino-Langzeitkollegen Michael Madsen und tim Roth sind ebenfalls dabei. (hier geht's zum kompletten bisher bekannten Cast

