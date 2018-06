Oscar-Academy lädt 928 neue Mitglieder ein

Insgesamt gingen die Einladungen an 928 Personen aus 59 Ländern. Die Hälfte der neuen Mitglieder, von denen bereits 17 einen oder mehrere Oscars gewonnen haben, seien Frauen, heißt es.

Unter den neuen Academy-Members befinden sich so bekannte Namen wie "Harry Potter"-Schöpferin J.K. Rowling, Diane Kruger, Daisy Ridley,Amy Schumer oder "Game of Thrones"-Drachenmama Emilia Clarke.



Our new member list is officially out! And Directors Branch governor Steven Spielberg has a message for all of those invited to join. https://t.co/LEv2huAGHn #WeAreTheAcademy pic.twitter.com/rGG1S2pjaw