Oscar-Favoriten beim "Independent Spirit" stark

Der Thriller "Get Out" wurde bei der Preisverleihung zum "Besten Film" gekürt. Regisseur Jordan Peele erhielt die Trophäe für die "Beste Regie".

In den vergangenen vier Jahren hat der "Beste Film" der "Independent Spirit Awards" einen Tag später in der selben Kategorie auch den "Oscar" gewinnen können. Ob "Get Out" da anschließen kann?

Weitere Preisträger

Auch die anderen "Oscar"-Favoriten präsentierten sich beim "Independent Spirit" sehr stark. Frances McDormand ("Beste Hauptdarstellerin") und Sam Rockwell ("Bester männlicher Nebendarsteller") holten zwei wichtige Preise für "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri".

Die Auszeichnung für den "Besten männlichen Hauptdarsteller" ging an Timothée Chalamet und "Call Me by Your Name". Allison Janney ("I, Tonya") wurde "Beste weibliche Nebendarstellerin" und Greta Gerwing erhielt den Preis für das "Beste Drehbuch" ("Lady Bird").

Am Sonntagabend werden in Los Angeles die "Academy Awards" verliehen.

(baf)