Es ist soweit: Die Nominierungen für den wichtigsten Filmpreis Hollywoods, der am 4. März 2018 im Dolby Theatre in Los Angeles verliehen wird, stehen fest.

Hier die Oscar-Nominierungen in den Nebenkategorien.

Beste Kamera (Cinematography)

"Blade Runner 2049"

"The Darkest Hour"

"Dunkirk"

"Mudbound"

"The Shape of Water"

Bestes Kostümdesign (Costume Design)

"Beauty and The Beast"

"The Darkest Hour"

"Phatom Thread"

"The Shape of Water"

"Victoria & Abdul"

Bester Schnitt (Film Editing)

"Baby Driver"

"Dunkirk"

"I, Tonya"

"The Shape of Water"

"Three Billboards outside Ebbing, Missouri"

Bestes Make-up und beste Frisuren (Makeup and Hairstyling)

"The Darkest Hour"

"Victoria & Abdul"

"Wonder"

Beste Filmmusik (Original Score)

"Dunkirk"

"Phantom Thread"

"The Shape of Water"

"Star Wars The Last Jedi"

"Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"

Bestes Szenenbild (Production Design)

"Beauty and the Beast"

Blade Runner 2049"

"The Darkest Hour"

"Dunkirk"

"The Shape of Water"

Bester animierter Kurzfilm (Animated Short Film)

"Dear Basketball"

"Garden Party"

"Luke"

"Negative Space"

"Revolting Rhymes"

Bester Kurzfilm (Live Action Short Film)

"The Eleven o Clock"

"The Silent Child"

"Watu Wote"

"Dekalb Elementary"

"My Nephew"

Bester Tonschnitt (Sound Editing)

"Baby Driver"

"Blade Runner 2049"

"Dunkirk"

"The Shape of Water"

"Stars Wars The Last Jedi"

Bester Ton (Sound Mixing)

"Blade Runner 2049"

"Dunkirk"

"The Shape of Water"

"Stars Wars The Last Jedi"

Beste visuelle Effekte (Visual Effects)

"Blade Runner 2049"

"Guardians of the Galaxy Vol 2"

"Skull Island"

"Star Wars The Last Jedi"

"War for the Planet of the Apes"

Hier alle Oscar-Nominierungen in den Hauptkategorien.

Die Rekorde der Oscars in Bildern

(LM)