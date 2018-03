Oscar-Stars stürmen Kino und überraschen Fans

Gastgeber Jimmy Kimmel ist dafür bekannt wildfremde Menschen in seine Scherze und Sketches einbauen, doch bei der diesjährigen Oscar-Gala setzte der Moderator noch eines drauf: Er marschierte mit einer Horde aus Stars direkt von der Gala in das Kino auf der anderen Straßenseite.

Spontan fragte Kimmel in einer Werbepause in die Runde, wer denn bereit sei, den Film nebenan zu crashen und die Kinobesuchern mit Geschenken zu überhäufen. "Wonder Woman" Gal Gadot war sofort mit von der Partie, wie auch Armie Hammer, Lupita Nyong'o, Ansel Elgort, Margot Robbie, Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda und auch der "letzte Jedi" Mark Hamill ließ sich den Spaß nicht entgehen.

"So viel besser als die Oscars"

Star-Regisseur Guillermo del Toro schloss sich voller Enthusiasmus ebenfalls an. "Guillermo, du willst mit uns kommen", fragt Jimmy Kimmel verwundert. "Du bist doch in beinahe jeder Kategorie nominiert. Das könnte schwierig werden." Der später als "Bester Regisseur" ausgezeichnete del Toro durfte trotz aller Bedenken trotzdem mit und hatte seine Gaudi.

"Es tut uns leid, dass wir eure Filmvorführung unterbrechen", rief der quirlige Moderator in die Menge der Kinobesucher im TCL Chinese Theater, das sich genau auf der anderen Straßenseite der Oscar-Location befindet. An seiner Seite durfte anfänglich nur Gal Gadot inklusive Geschenkkorb den Saal betreten, die sich freute: "Das ist so viel besser als die Oscars".

"Ziel nicht auf die Vegetarier"

Doch gleich darauf bemerkte Kimmel etwas Merkwürdiges: "Es riecht hier stark nach Marihuana", witzelte er. "Das ist wahr", fügte die taffe Powerfrau hinzu, bevor sie noch mit sarkastischem Unterton anhängte, "Nicht, dass ich mich da auskenne..."

"Ihr seid gerade live bei den Oscars", schrie Kimmel in die Menge, bevor die ganze restliche Meute den Saal stürmte. Armie Hammer hatte mit seiner Hotdog-Kanone am meisten Spaß und feuerte wild Hotdogs auf die lachenden Kinobesucher ab. "Ziel nicht auf die Vegetarier", witzelte Gastgeber Kimmel noch dazwischen.

#Oscars90 not just gay; Hammer and HotDog Gun gay 🏳️‍🌈 pic.twitter.com/NyZ85IgVPd — Emily Andras (@emtothea) 5. März 2018

(red)