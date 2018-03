Oscars "In Memoriam" zeigte Adam West nicht

Roger Moore, Jerry Lewis und Jeanne Moreau waren unter den Stars, die im Jahr 2017 das Zeitliche gesegnet haben. Wie bei den "Academy Awards" üblich, gab es für die verstorbenen Helden der Traumfabrik ein ergreifendes "In Memoriam". Heuer spielte Pearl Jam-Sänger Eddie Vedder dazu den Tom Petty-Hit "Room at the Top".

Gone but not forgotten. Watch the emotional In Memoriam segment at this year's #Oscars https://t.co/AIUOhBLb01 pic.twitter.com/KEL75B3LLp — Hollywood Reporter (@THR) 5. März 2018

Doch viele Fans meldeten sich umgehend auf Twitter, um darauf aufmerksam zu machen, das die Academy jemanden vergessen hatte.

"Batman"-Darsteller Adam West, der neben seiner Serienarbeit auch in zahlreichen Filmen zu sehen war, schaffte es nicht ins "In Memoriam". Warum man den kultigen Schauspieler, der vielen als der einzig wahre "Batman" gilt, ausgelassen hat, ist noch unbekannt.

I cried at the #Oscars90 Memorial not because of the people who died but because Adam West wasn't there — T'Kaela (@gc123holesolo) 5. März 2018

Why was Adam West missing from the 'In Memorium' section? 🙁If it weren't for him, we probably wouldn't have Batman today. His contribution to film and TV will never be forgotten. #Oscars — Stephen Patterson (@mr_sjpatterson) 5. März 2018

That was a beautiful tribute to some incredible artists, but where was Adam West?! That man gave so much to the world of film, TV, pop culture and comic books. #Oscars — Michael Patterson (@michaelp93) 5. März 2018

(baf)