Das verraten die Google-Trends über die Oscars

Filmfans können es kaum erwarten: In der Nacht von Sonntag auf Montag findet die 90. Oscar-Verleihung in Los Angeles statt. Schon seit Wochen wird gerätselt, welcher Film und welche Schauspieler mit einem Oscar ausgezeichnet werden.

Google hat daher eine Trendliste und eine YouTube-Statistik veröffentlicht. Nach welchen Filmen wird am meisten gesucht und welche Trailer sind besonders beliebt? Hier gibt's alle Infos.

Die meistgesuchtesten Schauspieler

Der meistgesuchte Schauspieler in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller" ist Denzel Washington ("Roman J. Israel, Esq"). Danach folgt Timothée Chalamet mit ("Call Me By Your Name").

Die meistgesuchtesten Schauspielerinnen

In der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin" ist Meryl Streep ("Die Verlegerin") auf Platz 1. Auf dem zweiten Platz ist Margot Robbie ("I, Tonya").

Die meistgesuchtesten Filme auf Google

1) "Call Me By Your Name"

2) "Die Verlegerin"

3) "The Shape of Water"

4) "Get Out"

5) "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"

Ein Ranking der meistgesehenen Filmtrailer auf YouTube: Die Top zwei Filmtrailer "Dunkirk" und 2Get Out" sind gleichzeitig auch diejenigen Filme, die nach jüngsten Schätzungen von Box Office Mojo das meiste Geld an der Kinokasse einspielen werden.

Die meistgesehenen Trailer auf YouTube

1) Dunkirk ‒ Warner Bros. Pictures

2) Get Out ‒ Universal Pictures

3) The Shape of Water ‒ Fox Searchlights Pictures

4) The Post ‒ 20th Century Fox

5) Lady Bird ‒ A24

Wichtigkeit der Trailer

Wer sich einen Trailer auf YouTube anschaut, beeinflusst den Nutzer zu 78 Prozent (laut einer aktuellen Ispos-Studie), dass er sich den Film anschauen will. 46 Prozent der YouTube-Nutzer gaben an, dass sie nur dann Kinokarten kaufen werden, wenn sie den Trailer vorher auf YouTube gesehen haben.

