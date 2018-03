Oscars tippen & prickelnde Preise gewinnen

Echte Filmfans schlagen sich wieder die Nacht um die Ohren: Am Wochenende findet in den USA zum 90. Mal die Verleihung der Oscars statt, hierzulande wird die Gala am Montag ab 0.45 Uhr live übertragen, ab Mitternacht tickert "Heute" live - die ganze Nacht durch. Preise können übrigens nicht nur die Hollywoodstars abräumen – mit "Heute" haben auch Sie die Chance auf einen Gewinn, immer vorausgesetzt, sie erraten, welche Stars den begehrten goldenen Mann mit nach Hause nehmen.

Wer holt die Oscars 2018?

Eine goldene Statue können wir Ihnen zwar nicht bieten. Aber wir spendieren insgesamt neun Flaschen Henkell-Sekt für den Leser oder die Leserin mit den meisten richtigen Oscar-Tipps! Bis 4. März um 23.59 Uhr können Sie per Klick auf den Button unten mitmachen!

(Insgesamt neun Flaschen Sekt werden unter den Personen mit den meisten richtigen Tipps verlost. Teilnahme ab 18 Jahren, Abholung der Preise in der "Heute"-Redaktion in Wien-Heiligenstadt. Barablöse und Rechtsweg ausgeschlossen.)

(red)