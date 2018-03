Pacific Rim 2 stößt Black Panther vom Kino-Thron

Bevor das Wochenende aus ist, wird ein neuer Film an der Spitze der Kinocharts stehen. Es wird mit 23 Millionen Dollar an den Kinokassen gerechnet. Damit wird Blockbuster "Black Panther" auf den zweiten Platz verwiesen.

Tolles Ergebnis - auf den ersten Blick

Auf den ersten Blick ein gutes Ergebnis, doch bedenkt man, dass der Superheldenfilm sich bereits seit fünf Wochen an der Spitze hält und trotzdem noch ein Ergebnis von rund 16 Millionen erwartet wird, relativiert das die ganze Rechnung wieder.

Platz 5 im Ranking der erfolgreichsten Filme

Black Panther ist nach diesem Wochenende mit 630 eingespielten Millionen der fünfterfolgreichste Film nach "Star Wars: The Force Awakens", "Avatar", "Titanic" und "Jurassic World".

John Boyega erstmals Produzent

Dass "Pacific Rim Uprising" so viel Geld in die Kassen spült wird vor allem Hauptdarsteller John Boyega freuen. Denn Riesenroboter vs. Riesenmonster-Film ist der erste, bei dem er auch mitproduziert hat (siehe Video oben).

Für alle, die gerne T-Rex durch eine Lego-Stadt wüten lassen

Heute-Filmredakteur Leonard Dworschak hat den Film bereits gesehen. Sein Urteil: "Wer als Kind seine Freude damit hatte, einen Plastik-T-Rex durch eine Lego-Stadt wüten zu lassen, wird die megalomanische CGI-Klopperei unterhaltsam finden." Hier geht's zur ganzen Review.

(lam)