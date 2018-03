Paris Jacksons 1. Film: Sie verführt zum verbrechen

"Gringo" läuft in Österreich am 5. April im Kino an. Für Paris Jackson ist die Amazon-Produktion ihr erster Auftritt auf der großen Leinwand. Die 19-jährige hat schon in der Serie "Star" erste Erfahrung fürs TV gesammelt, jetzt darf sie in der Erwachsenenliga mitspielen.

Paris (Nelly) will Amanda Seyfrieds (Sunny) Freund (gespielt von Herry Treadaway) dazu überreden, für sie Marihuana-Pillen über die Grenze zu schmuggeln. "Sei keine Pussy", packt sie den Gitarrenverkäufer am männlichen Ego. Der will sich anfangs nicht darauf einlassen. "Perfekt. Ich schreib dir dann eine Dankeskarte aus dem Gefängnis", zeigt er sich nicht gerade begeistert.

Doch Paris gibt nicht auf.

Szenenbilder "Gringo":

Gringo

Trailer "Gringo":



