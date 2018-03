Schwarzenegger Jr. leidet und liebt in "Midnight Sun"

Feiern, schmusen, das Leben genießen: Das alles ist nur bedingt möglich für die 17-Jährige Katie Price (gespielt von Bella Thorne und JA, sie heißt wirklich wie das britische Boxenluder). Der Grund leuchtet ein: Sie leidet an der seltenen und unaussprechlichen Krankheit Xeroderma pigmentosum, kurz "XP" oder "Mondscheinkrankheit" genannt, ihr Feind: die Sonne. Somit geht der Teenager konsequent jedem UV-Strahl aus dem Weg und verpasst damit auch eine "normale" Jugend. Sie lebt in der Nacht, verbringt ihre Zeit im Haus - ihr Vater (großartig: Rob Riggle) gibt sein Bestes als Animateur. Doch erst, als die musikversessene und gitarrenaffine Katie zufällig auf ihren geheimen Schwarm und Feschak Charlie (Auftritt Patrick Schwarzenegger) trifft, erhellt sich ihr Dasein ins Unermessliche. Sie verliebt sich, verschweigt ihrem Schatzi aber das große Leid. Und dann kommt's, wie's halt einfach kommen muss: Beim romantischen Sonnenaufgang droht das zarte Glück zu zerbrechen …

Wie der Vater, so der Sohn?

Herzschmerz lass nach: "Midnight Sun" fischt in den Gewässern einer typischen Jugendromanze, ist dann aber doch mit der einen oder anderen humorvollen Szene für echte Lacher gut.

Patrick Schwarzenegger lächelt ab Donnerstag mit der Sonne um die Wette, die Schauspielerei selbst wirkt dann doch etwas hölzern. Schön anzuschauen ist er allemal, superlustig anzuhören auch - wie im "Heute"-Interview. Anyway, Papa Arnolds Fußspuren sind groß, die ersten Schritte als Nachfolger meistert Patrick aber super.

Auch sonst überzeugt der Cast, Highlight: Blödler Rob Riggle, der mit einem Augenzwinkern seine verantwortungsvollen Papa-Pflichten meistert.



Fazit

Mehr als nur eine Teenie-Lovestory? Nun ja: Tiefgängige Dialoge sind, logisch, nicht zu erwarten - aber ein kurzweiliges Drama, das mit Taschentuch-Alarm und überraschenden Gags Laune macht. Pluspunkt für alle Kinobesucherinnen: Patrick gibt's auch mal oben ohne anzuschmachten!



"Midnight Sun" startet am 22. März 2018 in den österreichischen Kinos.

(tim)