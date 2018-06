Pierce Brosnan wünscht sich Tom Hardy als Bond

Die Arbeiten am Jubiläums-Bond, der 2019 in die Kinos kommen soll, sind voll am Laufen. Hauptdarsteller Daniel Craig hat schon vorab klargemacht, dass er die Rolle von James Bond zum letzten Mal spielen wird.

Seither herrscht viel medialer Wirbel um einen möglichen und vor allem würdigen Nachfolger. Wird es eine Frau, wird es ein Farbiger? Viele Szenarien wurden da schon durchgespielt.

Jetzt hat sich ein ehemaliger James Bond in die Diskussion eingeschaltet. Pierce Brosnan sagte in einem Interview mit der britischen "Mail on Sunday": "Daniel Craig war ein unglaublicher Bond. Er ist sehr körperlich, schaut tödlich aus. Man nimmt ihm ab, dass er jemand ist, der einen Mann töten könnte".

Schauspieler, der anders ist

Über den zukünftigen Bond denkt Brosnan folgendes: "Ich denke, Tom Hardy wäre ein guter Bond. Es würde mich freuen, ihn das machen zu sehen. Es braucht einen Schauspieler, der ein bisschen anders ist - das macht Bond aus".

Die entgültige Entscheidung über die Nachfolge von Daniel Craig wird wohl erst fallen, nachdem die 25. Mission von James Bond in den Kinos angelaufen ist.

(baf)