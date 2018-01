Pin von "Black Panther" bringt Disney Ärger ein

Der vermeintlich harmlose Pin hat über eine inoffizielle Disney-Twitterseite ihren Weg ins Internet gefunden. Und dort ist findigen Comic-Fans sofort ein unverzeihbarer Fehler aufgefallen.

Die Person unter der Maske des "Black Panther" ist weiß, obwohl er sowohl in der Comic-Vorlage von Marvel als auch in der bald im Kino anlaufenden Verfilmung aus Afrika stammt.

Es folgte eine Entschuldigung von "Disney Pins Blog", in der man dem schlechten Licht beim Aufnehmen des Fotos die Schuld für die scheinbar zu helle Hautfarbe zuschieben wollte.

Sorry for any confusion the previous photo may have caused. It was unaltered, but shot under a bright light at the pin store and may have caused differences in color. We are constantly posting all of the many new pin releases and sometimes make mistakes. Thank you. pic.twitter.com/05r8xELEk6