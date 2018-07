Pitt und DiCaprio cruisen für Tarantino durch LA

Der abgehalfterte TV-Star Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) hat den Sprung ins Filmbusinesse verpasst und tümpelt gemeinsam mit seinem Freund und Stuntdouble Cliff Booth (Brad Pitt) in Los Angeles herum.

Leonardo DiCaprio

Daltons Nachbarin ist Sharon Tate (Margot Robbie), die Frau des berühmten Regisseurs Roman Polanski. Sie wird von den Mitgliedern einer mordenden Sekte, der Manson Family, ins Visier genommen.

Margot Robbie

Neben DiCaprio, Pitt und Robbie sind unter anderem auch Al Pacino, Burt Reynolds, Luke Perry und Damian Lewis in "Once Upon a Time in Hollywood" zu sehen. Der Film startet im Juli 2019 in den Kinos.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lfd)