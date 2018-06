Rabiate Prinzessinnen im "Wreck-It Ralph 2"-Trailer

Als ewiger Videospielbösewicht gebrandmarkt, machte sich Wreck-It Ralph in seinem ersten Kinoabenteuer in andere Games auf, um sein Helden-Potential zu beweisen. Der mürrische Kraftprotz richtete dabei zwar ein gehöriges Chaos an, letztendlich war seine Mission aber erfolgreich.

In der Fortsetzung der Animationskomödie erkundet Ralph Anfang 2019 das Internet. Kleine blaue Vögelchen zwitschern dort ihre Nachrichten, YouTube ist ein gigantischer Fernseher... und die Disney-Website vereint alle (!) Prinzessinnen des Mauskonzerns als Star-Ensemble.

Als Ralphs Begleiterin Vanellope backstage bei ihnen auftaucht, gibt's erstmal Drohgebärden mit einem abgebrochenen Stöckelschuh aus Glas und einer Wunderlampe und dann den ultimativen, selbstironischen Prinzessinnentest!

Webcrasher: Chaos im Netz

"Ralph Breaks the Internet: Wreck-It Ralph 2" (deutscher Titel: "Webcrasher: Chaos im Netz") startet am 24. Jänner 2019 in den österreichischen Kinos.

(lfd)