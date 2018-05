Sylvester Stallone wird mit 71 noch einmal Rambo

Einen echten Helden halten selbst Arthritis und das Pensionsalter nicht auf. Wer sich selbst operieren kann, kann auch mit 71 noch die Welt vor Abschaum retten.

John Rambo kommt wieder auf die Kinoleinwand und Sylvester Stallone soll die Hauptrolle spielen! Eine offizielle Bestätigung ist noch ausständig, aber seit Sonntag pfeiffen es die Branchenblätter von den Dächern Hollywoods.

Drehbeginn im September

Den Filmemachern ist wohl bewusst, dass Sylvester nicht jünger wird. Deshalb soll bereits am 1. September die erste Filmklappe fallen. Stallone soll auch am Drehbuch mitarbeiten.

Rüstiger Rentner gegen die Menschenhändler

Rambo nimmt es in Teil fünf mit Menschenhändlern aus Mexiko auf. Laut "Screen Daily" lebt Rambo auf einer Ranch in Arizona und leidet unter posttraumatischem Stresssyndrom. Eine Bekannte fleht ihn jedoch um Hilfe an, weil deren Enkeltochter verschwunden ist. Daraufhin packt Rambo wieder einmal Pfeil und Bogen aus und macht sich auf die Jagd. Eine Journalistin, die ihre Halbschwester sucht, hilft dem rüstigen Haudegen.

Erwartet wird, dass bei den Filmfestspielen in Cannes Details zum neuen Projekt bekanntgegeben werden.

Noch ist nicht klar, wer Regie führen wird und wann der Film in die Kinos kommen soll.

Trailer: John Rambo (2008)



(lam)